28 марта в 26-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Уфа». Начало игры — в 11:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Енисей — Уфа с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы еще не потеряли шансы на стыки. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» на 7 очков отстает от искомой 4 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Красноярцы изящным образом переиграли «Урал» (4:2).
До того команда не смогла одолеть «Шинник» (1:1). А вот поединок с КАМАЗОМ завершился минимальной победой.
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Енисей» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: Красноярцы в последних поединках заметно прибавили. Команда Сергея Ташуева поднаторела в плане реализации.
Причем «Енисей» традиционно удачно противостоит «Уфе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
«Уфа»
Турнирное положение: Уфимцы бьются за выживание в первом дивизионе. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Уфа» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Уфимцы переиграли «Волгу» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Соколу» (2:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Шиннику».
При этом «Уфа» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Уфимцы прибавили в последних поединках. Команда явно способна на большее, да и выбираться из зоны вылета нужно.
При этом «Уфа» в среднем пропускает более одного мяча за матч. Зато команда победила в 2 своих последних поединках.
Уфимцы максимально мотивированы выбраться из опасной зоны. Да и последние успехи явно окрылили игроков команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Енисей» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.53.
Прогноз: «Енисей» способен прибавить в плане реализации, да и «Уфа» забивает с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Енисея» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Уфа» набрала всего 4 очка в 12 выездных поединках
- «Енисей» не проигрывает уже 2 месяца
- Красноярцы в среднем пропускают чуть больше одного мяча за матч
- «Енисей» дома пропустил всего 10 мячей в 13 поединках
- «Уфа» на выезде забивает в среднем реже гола за матч