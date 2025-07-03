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    Переговоры «Динамо» и «Фламенго» по Карраскалю зашли в тупик

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    Московское «Динамо» и бразильский «Фламенго» никак не могут договориться по поводу трансфера колумбийца Хорхе Карраскаля.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    Как сообщает журналист Пабло Руа, причиной остановки переговоров сейчас стали споры об условиях оплаты. «Динамо» намерено получить всю сумму сразу, тогда как «Фламенго» намерен разбить ее на три одинаковых транша и выплатить в разное время.

    Ранее прошла информация, что бело-голубые и бразильцы договорились о переходе за 14 млн евро с учетом бонусов, но позже эта информация была опровергнута.

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    • В составе «Динамо» 27-летний Карраскаль выступает с лета 2023 года, перейдя из ЦСКА за 3,5 млн евро.

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