Официально: Жоао Педро стал футболистом «Челси»

Бразильский нападающийперешел из сообщает официальный сайт «аристократов».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Жоао Педро Фото: www.chelseafc.com

«23-летний форвард подписал долгосрочный контракт с "синими", рассчитанный до 2033 года, и присоединится к команде непосредственно перед четвертьфинальным матчем клубного чемпионата мира с "Палмейрасом", — написано в заявлении клуба.

Трансфер нападающего оценивается в районе 64 млн евро. За "Брайтон" он выступал с 2023 года после перехода из "Уотфорда".

Всего в минувшем сезоне 23-летний игрок сыграл 27 матчей за "чаек", забил в них 10 голов и сделал 6 ассистов. В составе сборной Бразилии на его счету три матча.