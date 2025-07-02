Наумов: Не думаю, что Заболотный поможет «Спартаку»

Бывший президентпрокомментировал переход нападающего

«Абсолютно не понял этот трюк. Честно говоря, не думаю, что Заболотный поможет "Спартаку". Видимо Станкович попросил его, потому что хочет играть в футбол с игроком на острие, хорошо играющего головой. Я думаю, он хочет так играть и запросил такого футболиста. Заболотный совсем не тот, в "Химках" он выглядел очень слабо, вряд ли он поможет "Спартаку". Но они попробуют его, вдруг пойдет. Он же бесплатно к ним пришел, наверное, дали небольшую зарплату и испытают его. Но я не верю в эту затею», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

34-летний Заболотный провел прошлый сезон в составе «Химок». Ранее он играл за ЦСКА, «Сочи», «Зенит» и другие клубы. В составе сборной России сыграл 19 матчей и забил 2 мяча.