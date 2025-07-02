Ильин: Это трагедия, что «Факел» вылетел

Нападающийобъяснил причину вылета воронежскогоиз РПЛ

«Я много думал на эту тему. Нет конкретного ответа, и я не могу сказать, что кто-то один виноват. Наверное, никто не сможет сказать. Просто цепочка ошибок, которая привела к тому, что "Факел" оказался последним. Какие-то звенья в этой цепи я вижу. Может быть, это субъективно.

Но называть их не хотелось бы, чтобы не выносить сор из избы. Конечно, это трагедия, что клуб вылетел. Не приходит что-то одно — есть совокупность моментов, которые привели к такому исходу. Конечно, вина лежит в том числе на нас, игроках», — сказал Ильин «Чемпионату».

1 июля 33-летний нападающий покинул «Факел», который в новом сезоне будет играть в Первой лиге, в качестве свободного агента.