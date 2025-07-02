ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Денисов Виталий Денисов: Нынешний «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда
    Все новости спорта

    Ильин: Это трагедия, что «Факел» вылетел

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Первая лига Факел
    Нападающий Владимир Ильин объяснил причину вылета воронежского «Факела» из РПЛ

    Владимир Ильин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ильин

    «Я много думал на эту тему. Нет конкретного ответа, и я не могу сказать, что кто-то один виноват. Наверное, никто не сможет сказать. Просто цепочка ошибок, которая привела к тому, что "Факел" оказался последним. Какие-то звенья в этой цепи я вижу. Может быть, это субъективно.

    Но называть их не хотелось бы, чтобы не выносить сор из избы. Конечно, это трагедия, что клуб вылетел. Не приходит что-то одно — есть совокупность моментов, которые привели к такому исходу. Конечно, вина лежит в том числе на нас, игроках», — сказал Ильин «Чемпионату».

    1 июля 33-летний нападающий покинул «Факел», который в новом сезоне будет играть в Первой лиге, в качестве свободного агента.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев проиграет 320-й ракетке мира?
  • Рублев — Харрис. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Алькарас устроит драму в матче против 733-й ракетки мира?
  • Тарвет — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Зенит» взломать оборону махачкалинцев?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.76
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тарвет — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бельгия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шуртан — Кызылкум
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч МЛ Витебск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Барс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры