Генеральный директор «Балтики» подвел итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

Генеральный директорзаявил, что клуб доволен итогами жеребьевки Кубка России.

«Что касается жеребьевки Кубка России, то нам попалось два московских клуба. Мы довольны с точки зрения логистики, не надо совершать дальние выезды. Это приятно. Соперники сложные, но если говорить в общем и целом, в РПЛ все соперники непростые. Поэтому будем бороться, — приводит слова Измайлова "ВсеПроСпорт".

В воскресенье состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В соперники "Балтике" попались московские "Локомотив" и ЦСКА, а также "Акрон" из Тольятти.

В минувшем сезоне "Балтика" стала победителем Первой лиги и вышла в РПЛ.