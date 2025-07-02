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    Генеральный директор «Балтики» подвел итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

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    Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что клуб доволен итогами жеребьевки Кубка России.

    ФК «Балтика»
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    ФК «Балтика»

    «Что касается жеребьевки Кубка России, то нам попалось два московских клуба. Мы довольны с точки зрения логистики, не надо совершать дальние выезды. Это приятно. Соперники сложные, но если говорить в общем и целом, в РПЛ все соперники непростые. Поэтому будем бороться, — приводит слова Измайлова "ВсеПроСпорт".

    В воскресенье состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В соперники "Балтике" попались московские "Локомотив" и ЦСКА, а также "Акрон" из Тольятти.

    В минувшем сезоне "Балтика" стала победителем Первой лиги и вышла в РПЛ.

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