Артига: Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги

Бывший главный тренеррассказал о том, как игроки команды брали друг у друга в долг из-за финансовой ситуации в подмосковном клубе.

«Помогал ли я финансово игрокам? Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги. Это было очень тяжело, но в то же время сплотило нас всех. Главное, чтобы это не повторилось, чтобы было найдено решение для возврата части долгов», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Артига возглавлял «Химки» с июня 2024-го по апрель 2025-го. Ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.

Подмосковный клуб в минувшем сезоне занял 12-е место в РПЛ.