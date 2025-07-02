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    Артига: Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги

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    Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал о том, как игроки команды брали друг у друга в долг из-за финансовой ситуации в подмосковном клубе.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Помогал ли я финансово игрокам? Не только я, игроки также давали в долг друг другу деньги. Это было очень тяжело, но в то же время сплотило нас всех. Главное, чтобы это не повторилось, чтобы было найдено решение для возврата части долгов», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

    Артига возглавлял «Химки» с июня 2024-го по апрель 2025-го. Ранее подмосковный клуб не получил лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.

    Подмосковный клуб в минувшем сезоне занял 12-е место в РПЛ.

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