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    Кристиян Бистрович покинул ЦСКА

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    Московский ЦСКА официально объявил об уходе полузащитника Кристияна Бистровича.

    Кристиян Бистрович
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    Кристиян Бистрович

    Контракт 27-летнего хорвата, который защищал цвета «армейцев» с марта 2018 года, истек в конце июня и не был продлен.

    За время выступлений за ЦСКА Бистрович провел 127 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году и Кубка России в 2025-м.

    За это время полузащитник также проходил несколько арендных периодов в турецких клубах «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», голландской «Фортуне Ситтард» и калининградской «Балтике».

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