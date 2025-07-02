Кристиян Бистрович покинул ЦСКА

Московскийофициально объявил об уходе полузащитника

Контракт 27-летнего хорвата, который защищал цвета «армейцев» с марта 2018 года, истек в конце июня и не был продлен.

За время выступлений за ЦСКА Бистрович провел 127 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году и Кубка России в 2025-м.

За это время полузащитник также проходил несколько арендных периодов в турецких клубах «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», голландской «Фортуне Ситтард» и калининградской «Балтике».