Терехин сомневается, что Заболотный впишется в игру «Спартака»

Известный в прошлом нападающий «Динамо» и «Локомотива»прокомментировал переходв московский, играющего в схожей с ним силовой манере.

«Не знаю, может быть, "Спартак" и искал мощного нападающего, но думаю, что Заболотному трудно будет адаптироваться под спартаковский стиль игры. В общем, тяжеловато придется. Как‑то он, на мой взгляд, не вписывается в "Спартак". Как в народе говорится, не то пальто. Но, дай бог, если я ошибусь. Буду только рад этому», — сказал Терехин «Матч ТВ».

34-летний Заболотный провел прошлый сезон в составе «Химок». Ранее он играл за ЦСКА, «Сочи», «Зенит» и другие клубы. В составе сборной России сыграл 19 матчей и забил 2 мяча.