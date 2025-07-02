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    Терехин сомневается, что Заболотный впишется в игру «Спартака»

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    Известный в прошлом нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал переход Антона Заболотного в московский «Спартак», играющего в схожей с ним силовой манере.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Не знаю, может быть, "Спартак" и искал мощного нападающего, но думаю, что Заболотному трудно будет адаптироваться под спартаковский стиль игры. В общем, тяжеловато придется. Как‑то он, на мой взгляд, не вписывается в "Спартак". Как в народе говорится, не то пальто. Но, дай бог, если я ошибусь. Буду только рад этому», — сказал Терехин «Матч ТВ».

    34-летний Заболотный провел прошлый сезон в составе «Химок». Ранее он играл за ЦСКА, «Сочи», «Зенит» и другие клубы. В составе сборной России сыграл 19 матчей и забил 2 мяча.

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