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    «Зенит» не планировал трансфер Ивана Сергеева этим летом

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    Питерский «Зенит» этим летом не рассматривал возвращение 30-летнего нападающего Ивана Сергеева, который ранее выступал за команду Сергея Семака.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Как пишет «Спорт-Экспресс», в настоящее время Сергеев близок к переходу в московское «Динамо». Клуб уже провёл переговоры с игроком, и, по словам председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, трансфер может быть объявлен в ближайшее время, хотя формально нападающий пока остаётся футболистом «Крыльев Советов».

    В минувшем сезоне Сергеев провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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