«Зенит» не планировал трансфер Ивана Сергеева этим летом

Питерскийэтим летом не рассматривал возвращение 30-летнего нападающего, который ранее выступал за команду

Как пишет «Спорт-Экспресс», в настоящее время Сергеев близок к переходу в московское «Динамо». Клуб уже провёл переговоры с игроком, и, по словам председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, трансфер может быть объявлен в ближайшее время, хотя формально нападающий пока остаётся футболистом «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне Сергеев провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.