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    Аллегри: «Реал» является фаворитом Лиги чемпионов

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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018Завершен
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал свой комментарий после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником туринцев стал мадридский «Реал».

    «Нас ждут два великолепных матча. Если мы сыграем хорошо и если нам повезет, мы пройдем дальше. "Ювентус" должен гордиться тем, что попал в число восьми сильнейших клубов Европы. Ради таких матчей мы и работаем. В прошлом году в четвертьфинале мы обыграли "Барселону". Может быть, мы победим и в этот раз», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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    «Как я уже говорил, "Реал" является фаворитом Лиги чемпионов. Если победим мадридцев, будем счастливы вдвойне», — также отметил итальянский специалист.

    «Ювентус» и «Реал» проведут свои четвертьфинальные матчи 3 и 11 апреля.

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