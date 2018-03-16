Аллегри: «Реал» является фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренердал свой комментарий после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов , по итогам которой соперником туринцев стал мадридский

«Нас ждут два великолепных матча. Если мы сыграем хорошо и если нам повезет, мы пройдем дальше. "Ювентус" должен гордиться тем, что попал в число восьми сильнейших клубов Европы. Ради таких матчей мы и работаем. В прошлом году в четвертьфинале мы обыграли "Барселону". Может быть, мы победим и в этот раз», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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«Как я уже говорил, "Реал" является фаворитом Лиги чемпионов. Если победим мадридцев, будем счастливы вдвойне», — также отметил итальянский специалист.

«Ювентус» и «Реал» проведут свои четвертьфинальные матчи 3 и 11 апреля.