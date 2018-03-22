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    «МанСити» — «Барселона»: кто кого?

    Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов

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    Гвардиола (справа) и Вальверде создали сбалансированные команды
    Гвардиола (справа) и Вальверде создали сбалансированные команды
    BeSoccer
    «Манчестер Сити» и «Барселона» чаще всего называются будущими финалистами Лиги чемпионов. Пытаемся разобраться, кто победит в этом матче, если его участниками будут именно эти команды.

    Козыри «Манчестер Сити» против «Барселоны»

    Главным достоинством «Манчестер Сити» на первый взгляд выглядит атака, ведь среди четверки ведущих европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия) именно у подопечных Хосепа Гвардиолы лучший показатель результативности — 85 голов. И даже если учесть то, что в Премьер-лиге сыграно больше всего туров среди этих первенств и мерить количество забитых мячей по 27 матчах (наименьшее число туров среди этих первенств, которые были сыграны в Бундеслиге), то и здесь «Горожане» впереди всех. Но в действительности это только верхушка айсберга, ведь столько голов манкунианцам удалось забить благодаря прекрасной организации игры, где каждый исполнитель манкунианцев знает, что и как ему делать как с мячом, так и без него.

    «Сити» очень напоминает ту самую «Барселону» 2008-2012 годов в период, когда ее возглавлял как раз Гвардиола, но есть и различия, которые заключаются в том, что эта команда действует более прямо и вертикально в атаке и меньше времени владеет мячом. У каталонского гранда в этом сезоне еще попросту не было столь мощного в атаке и в то же время сбалансированного соперника, каким является без пяти минут чемпион Англии, ведь даже «Реал» в Примере и «Ювентус» в Лиге чемпионов встретились ему не в лучшей своей форме. Это подтверждается и тем, что наряду с «Баварией» у «Горожан» третий показатель надежности среди топ-4 европейских первенств.

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    Козыри «Барселоны» против «Манчестер Сити»

    Если манкунианцы — лучшая атака ведущих нацчемпионатов Европы, то «Барселона» — лучшая оборона с 13 пропущенными голами в Примере и тремя — в Лиге чемпионов, что удивляет, если вспомнить, с каким именно футболом в последние годы ассоциируется каталонская команда. Эрнесто Вальверде, ставший наставником «блауграна» летом прошлого года, привил коллективу более рациональный футбол, при этом сделал это так, что тем самым не нанес вреда его атаке. Без пяти минут чемпион Испании стал более надежен в обороне, чем это было при его предшественнике Луисе Энрике, и визитной карточкой футбола сине-гранатовых стало умение не проводить наступление за наступлением, а спокойно и методично наказывать оппонента за его ошибки, после чего эффективно защищать выгодный результат, пока тот не совершит новый промах.

    В текущем сезоне «Манчестер Сити» если и имел дело со столько эффективной обороной (с натяжкой — «МЮ», у которого второй показатель надежности АПЛ), то все равно не противостоял команде, которая при этом могла бы и столь больно и не один раз уколоть в ответ. Единственными командами, которым удалось победить манкунианцев в важных для них матчах этого сезона, стали «Ливерпуль» (3:4) в АПЛ и «Уиган» (0:1) в Кубке Англии, однако если первому повезло в том, что в конце первого тайма он получил численный перевес после удаления, то второй попросту перестрелял оппонента в игре без ворот. Что не менее важно, при этом у костяка «Барселоны» есть уже богатый опыт побед в финалах Лиги чемпионов, чего нет у английского коллектива.

    Резюме

    Итак, в потенциальном финале Лиги чемпионов-2018 сойдутся команды с прекрасной сбалансированной организацией игры с креном в атаку и прекрасной сбалансированной организацией игры с креном в оборону, где жажда наконец покорить главную европейскую вершину встретит сопротивление со стороны значительного опыта ее покорения. В этой дуэли, как бы ни было банально, многое решат мелочи и то, в какой форме к матчу подойдут ключевые фигуры этих коллективов.

    Роналду вырывается вперед в схватке с Месси Вечное противостояние пока что за португальцем Скорее всего, здесь сильнее окажется «Манчестер Сити», ведь история футбола показывает, что в борьбе лучших атаки и обороны чаще всего побеждает первая. Куда более конкретным аргументом в пользу манкунианцев является то, что в отличие от «Барселоны», сейчас они выглядят свежее каталонцев — о некотором истощении сил «блауграна» говорят еще с февраля, когда это стало бросаться в глаза. Вдобавок, сине-гранатовым нужно выиграть чуть больше поединков для завоевания чемпионского титула, а значит, понадобится потратить еще больше энергии в последующие два месяца.

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