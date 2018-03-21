Камболов, Кузяев и Игнатьев тренируются индивидуально

Полузащитники сборной Россиизанимаются по индивидуальному плану на тренировке национальной команды, сообщает «Р-Спорт».

Камболов во вторник досрочно ушел с тренировки, у хавбека был диагностирован спазм мышц бедра.

Кузяев и Игнатьев приняли участие вместе со всеми в разминке, а затем начали заниматься по индивидуальной программе. Камболов с первых минут тренировался отдельно. Все остальные футболисты тренируются в общей группе.

В среду тренировка национальной команды началась с часовым опозданием из-за приезда в сборную допинг-офицера и проходила без Федора Кудряшова и Владимира Габулова, которые остались на допинг-контроле.