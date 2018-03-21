Три игрока сборной России не смогли выехать на тренировку из-за допинг-контроля

Три игрока сборной России не выехали с национальной командой в Химки на тренировку, так как остаются в распоряжении допинг-офицера на базе в Новогорске, сообщает пресс-служба национальной команды.

Инспекторы допинг-контроля нарушили распорядок дня сборной России

Сборная России в 12:00 выехала на тренировку на «Арену Химки», но три игрока продолжают процедуру прохождения допинг-контроля на базе в Новогорске.

Занятие должно было начаться в 11:00, но было отложено из-за визита допинг-офицера, который прибыл на базу сборной России в среду в 6:30 утра. Из-за того, что он приехал один, процедура прохождения допинг-контроля затянулась более чем на пять часов.

«Утром проснулись и пошли на завтрак, а другая часть была разбужена громкими стуками в дверь от допинг-офицера. Приехали на тренировку без Кудряшова и Габулова — они еще не успели сдать (тест). Кудряшов и Габулов пропустят тренировку. Будут тренироваться после сдачи проб в Новогорске. (Владимир) Гранат приедет с минуты на минуту», — сказал врач сборной России Эдуард Безуглов.