Сорокин назвал тему бойкота ЧМ-2018 надуманной и искусственной

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018»заявил, что совет ФИФА не обсуждал тему возможного бойкота ЧМ-2018 Великобританией.

«Члены совета – это профессиональная аудитория, которая понимает, что связь с чемпионатом мира отсутствует, она абсолютно надуманная и искусственная.

Все даже с каким-то сожалением по отношению к нам отнеслись к этому сюжету. На совете эта тема не поднималась, все это выражалось исключительно в личном общении. Все единодушно морщились от этих политических поворотов.

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Ни у кого нет сомнений, что все 32 команды прибудут в Россию, никакого глобального бойкота не будет. Если какие-то политики решат не приезжать, то это их собственный выбор. К футболу это никакого отношения не имеет», – цитирует Сорокина ТАСС.