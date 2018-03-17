Совет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018

На фото: Совет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018 fifa.com

Совет ФИФА разрешилв дополнительное время матчей на ЧМ-2018, сообщается на официальном сайте организации.

О внесении данного изменения в правила игры в начале марта сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Совет ФИФА в пятницу в Боготе проголосовал за использование новшества во время матчей мундиаля-2018.

Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд. На прошедшем в 2017 году Кубке конфедераций четвертая замена была использована в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили — на 116-й минуте вместо Андре Гомеша на поле вышел Желсон Мартинш.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.