Совет ФИФА разрешил проводить 4-ю замену в дополнительное время на ЧМ-2018

О внесении данного изменения в правила игры в начале марта сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино.
Совет ФИФА в пятницу в Боготе проголосовал за использование новшества во время матчей мундиаля-2018.
Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд. На прошедшем в 2017 году Кубке конфедераций четвертая замена была использована в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили — на 116-й минуте вместо Андре Гомеша на поле вышел Желсон Мартинш.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.