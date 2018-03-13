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    Саввиди извинился за свое поведение в матче чемпионата Греции

    Скандалы ПАОК АЕК Афины
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    Иван Саввиди
    На фото:Иван Саввиди
    Президент греческого клуба ПАОК Иван Саввиди извинился за то, что выбежал на поле во время матча против АЕКа. При этом у российского бизнесмена при себе был пистолет.

    «Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом», — приводит слова Саввиди «Р-Спорт».

    «Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК — АЕК: действиями судьи и контролера матча (гол-офсайд-гол), остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд», — добавил владелец ПАОКа.

    Также Саввиди отметил, что не угрожал никому: «Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал».

    ФИФА может отстранить Грецию от международных соревнований из-за Саввиди

    Напомним, ранее пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах оружием.

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