Саввиди извинился за свое поведение в матче чемпионата Греции

Президент греческого клубаизвинился за то, что выбежал на поле во время матча против. При этом у российского бизнесмена при себе был пистолет.

«Я приношу свои извинения всем болельщикам ПАОК, греческим болельщикам в целом, мировой футбольной общественности. Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом», — приводит слова Саввиди «Р-Спорт».

«Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК — АЕК: действиями судьи и контролера матча (гол-офсайд-гол), остановкой игры, протестами, выходом на поле десятков человек обеих команд», — добавил владелец ПАОКа.

Также Саввиди отметил, что не угрожал никому: «Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал».

ФИФА может отстранить Грецию от международных соревнований из-за Саввиди

Напомним, ранее пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах оружием.