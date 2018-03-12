Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах оружием

Руководитель пресс-службыпрокомментировала инцидент, случившийся в концовке матча ПАОК – АЕК (0:0).

Речь идет о Саввиди, выбежавшем на поле после спорного решения арбитра отменить гол в ворота афинского клуба.

У него на поясе была кобура с пистолетом. Впрочем, Гордина заверяет, что президент ПАОК никому не угрожал.

АЕК подаст жалобу на инцидент с владельцем ПАОК Саввиди в ФИФА и УЕФА

«Иван Саввиди никому не угрожал. Да, он вышел на стадион в нарушение спортивного регламента. Но никаких угроз с его стороны, в том числе оружием, не было.

Все, что написано в этом ключе – исключительно передергивание фактов», – цитирует Гордину Sport24.ru.