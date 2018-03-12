Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах оружием

Речь идет о Саввиди, выбежавшем на поле после спорного решения арбитра отменить гол в ворота афинского клуба.
У него на поясе была кобура с пистолетом. Впрочем, Гордина заверяет, что президент ПАОК никому не угрожал.
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«Иван Саввиди никому не угрожал. Да, он вышел на стадион в нарушение спортивного регламента. Но никаких угроз с его стороны, в том числе оружием, не было.
Все, что написано в этом ключе – исключительно передергивание фактов», – цитирует Гордину Sport24.ru.