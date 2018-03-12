АЕК подаст жалобу на инцидент с владельцем ПАОК Саввиди в ФИФА и УЕФА

На фото: АЕК подаст жалобу на инцидент с владельцем ПАОК Саввиди в ФИФА и УЕФА sport24.gr

АЕК отправит полный отчет по инциденту с участием владельца ПАОКав министерства юстиции и культуры, а также в ФИФА и УЕФА, сообщает Sport24.gr.

АЕК соберет в отчет все фотографии и другие материалы по событиям в матче 25-го тура чемпионата Греции с ПАОКом (0:0).

При счете 0:0 на 90-й минуте судья Гиоргос Коминос не засчитал гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы из-за положения «вне игры». Хозяева не согласились с решением арбитра и отказались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием игроков обоих клубов. В дело вмешался Саввиди, спустившийся с трибун с пистолетом в кобуре. Российский бизнесмен начал угрожать арбитру встречи, а также атаковал директора столичного клуба Василиса Димитриадиса. В итоге рефери изменил свое решение и засчитал гол Варелы. Арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча — афиняне посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит.

На данный момент АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК занимает второе место (52 очка).