ФИФА может отстранить Грецию от международных соревнований из-за Саввиди

может отстранитьот участия в международных соревнованиях в связи с инцидентом, который произошел с участием владельца клубав матче 25-го тура национального чемпионата против

Об этом сообщает журналист BBC Ричард Конвэй в «Твиттере».

«Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее национальный руководящий орган не примет необходимые меры для искоренения любых видов насилия с целью гарантировать безопасное проведение национальных соревнований», — приводит текст заявления ФИФА Конвэй.

СМИ: Чемпионат Греции будет прерван из-за инцидента с Саввиди

Напомним, матч ПАОК — АЕК был прерван после того, как из-за отмененного гола Маурисио Саввиди выбежал на поле с трибун. При этом владелец ПАОКа кричал на арбитра, а также имел при себе пистолет.