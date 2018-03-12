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    ФИФА может отстранить Грецию от международных соревнований из-за Саввиди

    ПАОК АЕК Афины ФИФА Скандалы
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    Иван Саввиди
    На фото:Иван Саввиди
    ФИФА может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях в связи с инцидентом, который произошел с участием владельца клуба ПАОК Ивана Саввиди в матче 25-го тура национального чемпионата против АЕКа.

    Об этом сообщает журналист BBC Ричард Конвэй в «Твиттере».

    «Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее национальный руководящий орган не примет необходимые меры для искоренения любых видов насилия с целью гарантировать безопасное проведение национальных соревнований», — приводит текст заявления ФИФА Конвэй.

    СМИ: Чемпионат Греции будет прерван из-за инцидента с Саввиди

    Напомним, матч ПАОК — АЕК был прерван после того, как из-за отмененного гола Маурисио Саввиди выбежал на поле с трибун. При этом владелец ПАОКа кричал на арбитра, а также имел при себе пистолет.

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