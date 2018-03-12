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    СМИ: Чемпионат Греции будет прерван из-за инцидента с Саввиди

    Скандалы Происшествия Между тем ПАОК АЕК Афины
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    Иван Саввиди
    На фото:Иван Саввиди
    Чемпионат Греции по футболу будет приостановлен из-за инцидента с президентом ПАОКа Иваном Саввиди. Об этом сообщает портал ert.gr со ссылкой на источники в министерстве спорта.

    11 марта ПАОК в концовке матча с АЕК при ничейном счете забил гол, который судьи не засчитали. На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился и Саввиди. У него на ремне было замечено оружие. По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием. Футболисты АЕКа отказались доигрывать матч, беспокоясь о собственной безопасности.

    Любопытно, что час спустя, повторно рассмотрев эпизод, судьи все же засчитали спорный мяч. Однако в турнирной таблице изменений не произошло: ее по-прежнему возглавляет АЕК, набравший 54 очка, а следом, отставая на два балла, идет ПАОК.

    Отмечается, что Федерация футбола Греции сотрудничает с УЕФА по данному вопросу. Издание утверждает, что из-за случившегося все греческие клубы и сборные могут быть исключены из числа участников под эгидой УЕФА и ФИФА.

    Между тем, как утверждают местные СМИ, греческая полиция уже выдала ордер на арест Саввиди, который появился на поле с пистолетом в кобуре. Правда, что странно, предполагается, что он должен быть арестован именно за выход на поле, поскольку ношение оружия в стране не является противозаконным.

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