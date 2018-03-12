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    Черчесов: Вызов Черышева — это не аванс

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать на ближайший сбор полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, который вернется в национальную команду после паузы.

    «Вызов Черышева – это не аванс. В этом году он уже участвовал в 12 играх. Я с ним сегодня переговорил. У него есть маленькая болячка, но он заверил, что уже через неделю будет в общей группе. Это тот случай, когда он стабильно играет и проявляет себя. Хотелось бы поближе познакомиться не на последнем сборе, а сейчас», — сказал Черчесов, передает официальный сайт РФС.

    Напомним, на счету Черышева — 9 матчей за сборную России. В предыдущий раз полузащитник выходил на поле в футболке российской сборной еще в ноябре 2015 года в матче против сборной Хорватии.

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    В текущем сезоне Черышев провел 25 матчей за «Вильярреал», забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

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