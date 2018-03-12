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    Назван состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией

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    Сборная России
    На фото:Сборная России
    Стали известны имена футболистов, которые отправятся в расположение сборной России на товарищеские матчи с командами Бразилии и Франции, подготовка к которым начнется в Новогорске 18 марта. В состав, определённый главным тренером сборной Станиславом Черчесовым и его штабом, вошли 28 игроков, сообщает пресс-служба РФС.

    В перечень игроков вошли 28 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва).

    Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

    Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

    Отмечается, что в данном списке возможны изменения.

    Напомним, матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Встреча команды Черчесова с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге на арене «Санкт-Петербург».

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