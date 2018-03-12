Назван состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией

Стали известны имена футболистов, которые отправятся в расположение сборнойна товарищеские матчи с командами, подготовка к которым начнется в Новогорске 18 марта. В состав, определённый главным тренером сборнойи его штабом, вошли 28 игроков, сообщает пресс-служба РФС.

В перечень игроков вошли 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин» Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

Отмечается, что в данном списке возможны изменения.

Напомним, матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Встреча команды Черчесова с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге на арене «Санкт-Петербург».