Клопп: Атмосфера «Энфилда» может реально повлиять на результат игры

Главный тренер «Ливерпуля»высказал мнение о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против

«Система никогда не выиграет для тебя матч. Все зависит от игроков, которые должны делать правильные вещи в правильные моменты и оставлять на поле свои сердца.

Система — лишь часть игры. Я очень уважаю "Порту". Эта команда представляет собой сплав опыта и молодости, футбола и бойцовских качеств. Мне такое по душе.

Мы мечтали об этом прошлым летом, и теперь мы здесь. Это очень здорово. Это уже 1/8 финала. В турнире остались только 16 очень сильных команд.

Нам нужен здесь положительный результат, и, конечно, мы верим в "Энфилд". Это такое место, где атмосфера может реально повлиять на результат игры.

Но чтобы это помогло, нам сперва нужно добиться результата здесь. Для этого придется проделать очень и очень большую, трудную работу», — передает слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча пройдет 14 февраля на поле стадиона «Драгау» в Порту и начнется в 22:45 по московскому времени.