Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Клопп: Атмосфера «Энфилда» может реально повлиять на результат игры

    Ливерпуль Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лига чемпионов Порту Португалия Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

    «Система никогда не выиграет для тебя матч. Все зависит от игроков, которые должны делать правильные вещи в правильные моменты и оставлять на поле свои сердца.

    Система — лишь часть игры. Я очень уважаю "Порту". Эта команда представляет собой сплав опыта и молодости, футбола и бойцовских качеств. Мне такое по душе.

    Мы мечтали об этом прошлым летом, и теперь мы здесь. Это очень здорово. Это уже 1/8 финала. В турнире остались только 16 очень сильных команд.

    Нам нужен здесь положительный результат, и, конечно, мы верим в "Энфилд". Это такое место, где атмосфера может реально повлиять на результат игры.

    Но чтобы это помогло, нам сперва нужно добиться результата здесь. Для этого придется проделать очень и очень большую, трудную работу», — передает слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

    Добавим, что встреча пройдет 14 февраля на поле стадиона «Драгау» в Порту и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Битва «драконов»«Порту» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • 14/02
    • «Ювентус» не удержал победу над «Тоттенхэмом»
  • 14/02
    • «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Базель»
  • 13/02
    • Коста, Манджукич и Игуаин — в атаке «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»
  • 13/02
    • «Челси» победил «Вест Бромвич», Азар оформил дубль
  • 13/02
    • «Базель» и «МанСити» огласили составы
  • 13/02
    • Дибала не сыграет против «Тоттенхэма»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?
    Подробный разбор
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Тоттенхэм» — новый европейский гранд
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
    •
  • Система Вальверде ведет «Барселону» к вершинам
  • Реакция прессы на матч «Валенсия» — «Барселона»
    •
  • Конте под угрозой отставки
  • Реакция прессы на матч «Уотфорд» — «Челси»
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ванкувер» — «Флорида». В ожидании не слишком результативного матча
  • «Ванкувер» — «Флорида». В ожидании не слишком результативного матча
  • 1,86
    •
  • Возьмет ли «Колорадо» реванш у «Монреаля»?
  • «Колорадо» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля
  • 2,16
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Насколько серьезно сыграет Венгер?
  • «Эстерсунд» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
    • 1,89Завтра в 21:00
  • Не повлияют ли сборы на «Локомотив»?
  • «Ницца» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 ЛЕ 15 февраля
    • 2,14Завтра в 21:00
  • Форсировать команды не будут
  • «Боруссия Д» — «Аталанта». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
    • 2,41Завтра в 21:00
  • Устоит ли «Спартак» в матче с басками?
  • «Спартак» — «Атлетик». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
    • 3,00Завтра в 21:00
  • Чем закончится визит «Спортинга» в Казахстан?
  • «Астана» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля
    • 1,69Завтра в 19:00
  • 01:57
    • Кейн: «Тоттенхэм» проявил характер в матче с «Юве»
  • 01:47
    • Божович: Cчёт 0:0 в матче с ЦСКА играет в пользу «Црвены Звезды»
  • 01:42
    • Пешич: ЦСКА приехал с целью забить, поэтому недоволен
  • 01:19
    • Стойкович: У ЦСКА медленная оборона, в ответном матче нам это поможет
  • 00:56
    • Красич: ЦСКА играл лучше, чем «Црвена Звезда»
  • 00:36
    • «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Базель»
  • 00:35
    • «Ювентус» не удержал победу над «Тоттенхэмом»
  • 23:42
    • Милоевич: Оборона ЦСКА — одна из сильнейших в Европе
  • 23:21
    • Гончаренко: ЦСКА не доводил атаки до логического завершения
  • 22:54
    • Эмери: Мы готовы выиграть завтрашний матч у «Реала»
  • 22:42
    • Консейсау: В матче с «Ливерпулем» постараемся сохранить верность своему стилю
  • 22:27
    • Гончаренко: Есть претензии к группе атаки ЦСКА
  • 22:11
    • «Базель» и «МанСити» огласили составы
  • 22:01
    • Коста, Манджукич и Игуаин — в атаке «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»
  • 21:52
    • ЦСКА разошелся миром с «Црвеной Звездой»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус