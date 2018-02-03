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    Божович: Сейчас Дзюбе недостает только физики

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    Миодраг Божович
    На фото:Миодраг Божович
    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от болгарского «Лудогорца» (0:1) в контрольном матче.

    «Кроме первых 20-25 минут первого тайма, мы неплохо сыграли. Были хорошие моменты, но видно, что физически мы еще не готовы. Что касается пропущенного гола, то никто не любит пропускать. Уровень соперника на данном этапе при нашей готовности был слишком высок. Также как и в предыдущем матче, когда мы сыграли 2:2. Это опять-таки говорит о нашей недостаточной физической готовности. Как можно делать выводы после трех игр?

    Когда команда должна выйти на пик формы? Никогда, потому что после пика команда может быть только ниже. Физически мы будем работать до конца чемпионата. Команда всегда работает, а не только сейчас на сборах. К первому весеннему туру будем готовы. До возобновления чемпионата будем работать в основном над физикой. Неготовый физически игрок не может ничего сделать тактически.

    Про дебют Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева трудно что-то сказать. Они провели только две тренировки, сегодня вечером будет третья. Это нормально, что Дзюба и Новосельцев тоже не в оптимальной физической форме. Чемпионат начинается только 4 марта, Если бы мы уже сейчас были физически готовы, то над чем бы работали?

    Тульский "Арсенал" проиграл в первом матче Дзюбы

    Дзюба — настоящий нападающий, очень габаритный. Именно такой, как нам нужен. Несомненно, он хочет показать, что должен был играть в "Зените" и что заслуживает вызова в сборную России. А поэтому ему нужно работать и помогать нашей команде выигрывать. Артем показал, что он действительно хороший игрок. Сейчас ему недостает только физики», — приводит слова Божовича «Чемпионат».

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