Тульский «Арсенал» проиграл в первом матче Дзюбы

уступил болгарскомув контрольном матче на сборе в Турции — 0:1.

Единственный гол был забит на 28-й минуте.

Во втором тайме в составе «Арсенала» дебютировали арендованные у «Зенита» нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев — они вышли на замену на 71-й минуте.

На 6-го февраля у «Арсенала» запланирована встреча с тбилисским «Динамо».