Тульский «Арсенал» проиграл в первом матче Дзюбы

Единственный гол был забит на 28-й минуте.
Во втором тайме в составе «Арсенала» дебютировали арендованные у «Зенита» нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев — они вышли на замену на 71-й минуте.
На 6-го февраля у «Арсенала» запланирована встреча с тбилисским «Динамо».
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Лудогорец» (Разград, Болгария) — 0:1 (0:1)
Гол: Шверчок, 28 (0:1).«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 67), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 79), Берхамов (Ивакин, 72), Горбатенко, Ткачёв (Денисов, 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба, 71).«Лудогорец» (первый тайм): Бруно, Сисиньо, Моци, Пластун, Саша, Анисет, Дяков, Марселиньо, Сверчок, Лукоки, Виргил. Предупреждения: Григалава (13), Альварес (53), Сисиньо (53), Вандерсон (75).
72’ С дебютом👏🏻 pic.twitter.com/yHPUZwf0VB— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 3 февраля 2018 г.