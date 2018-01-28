ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Божович: Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас

    Зенит Арсенал Тула РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее сообщалось, что «канониры» арендуют Дзюбу до конца сезона.

    «Вполне вероятно, что Дзюба приедет к нам в течение ближайших нескольких дней. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались.

    Божович: Новосельцев не пенсионер, смогу ему помочь

    Я не знаю, что Манчини хочет от своих игроков. Наверняка у него есть в голове определенная схема, в которую Дзюба не вписывается. В больших клубах легко освобождаются от игроков, которые не попадают под концепцию игры.

    Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас. Мы часто играем в два нападающих, Лука может сыграть как на фланге, так и в оттяжке. Плюс есть Кангва. Мы должны иметь вариативность в атаке, чтобы менять расстановку», — цитирует Божовича «Чемпионат».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • 28/01
    • Божович: Новосельцев не пенсионер, смогу ему помочь
  • 27/01
    • «Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Испании
  • 27/01
    • Дзюба и Новосельцев сегодня могут перейти в тульский «Арсенал»
  • 27/01
    • Максимович прибыл в расположение «Спартака»
  • 27/01
    • Александр Анюков продлил контракт с «Зенитом»
  • 27/01
    • Миланов вернулся в общую группу ЦСКА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда
    Подробный разбор
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    •
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Наполи» — снова в лидерах
  • Прогнозы и ставки на футбол 28 января
  • 9,66
    •
  • Прервет ли «Детройт» серию поражений в Кливленде?
  • «Кливленд» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 января
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    • 13:23
  • 12:33
    • Хави Грасия: Не понимаю, что пели фанаты «Уотфорда»
  • 11:53
    • «Штутгарт» уволил главного тренера
  • 11:40
    • Божович не знал, что Габулов уйдет в «Брюгге»
  • 11:27
    • «Роснефть» станет спонсором «Ангушта»
  • 11:02
    • Сын Ривалдо и экс-игрок «Зари» перешли в «Левски»
  • 10:48
    • Защитнику «Вест Хэма» грозит шестиматчевая дисквалификация
  • 10:39
    • Неймар подарил футболку хавбеку «Тосно»
  • 10:24
    • Конте: Я способен видеть далеко вперед, не только на 10 метров
  • 10:14
    • УЕФА может запретить играть головой на детском уровне
  • 10:05
    • Рауш чувствует, что попал в большой клуб
  • 09:56
    • Гвардиола: Для борьбы за 4 трофея нужны 22 топ-игрока, у «Сити» нет таких денег
  • 09:27
    • Семин: Не хватает суперответственности в обороне
  • 08:33
    • Неймар не собирается в «Реал»
  • 08:22
    • Божович: Новосельцев не пенсионер, смогу ему помочь
  • 08:03
    • Ари: Колено не болит. Я счастлив
  • 00:53
    • «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии
  • 00:43
    • «Ювентус» продлил победную серию до шести матчей
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» примет «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:36
  • 00:34
    • «Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус