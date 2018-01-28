Божович: Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас

Главный тренер «Арсенала»поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита»

Ранее сообщалось, что «канониры» арендуют Дзюбу до конца сезона.

«Вполне вероятно, что Дзюба приедет к нам в течение ближайших нескольких дней. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались.

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Я не знаю, что Манчини хочет от своих игроков. Наверняка у него есть в голове определенная схема, в которую Дзюба не вписывается. В больших клубах легко освобождаются от игроков, которые не попадают под концепцию игры.

Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас. Мы часто играем в два нападающих, Лука может сыграть как на фланге, так и в оттяжке. Плюс есть Кангва. Мы должны иметь вариативность в атаке, чтобы менять расстановку», — цитирует Божовича «Чемпионат».