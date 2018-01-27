Максимовича сразу заинтересовало предложение «Спартака»

Новичок «Спартака»рассказал о переходе в московский клуб.

«Предложение "Спартака" заинтересовало меня сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не все зависело от меня.

Мне было очень приятно подписать контракт. Знаю, что "Спартак" – один из ведущих клубов России. А кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков "Спартака" и моего бывшего клуба, "Црвены Звезды".

Конечно, я в курсе ситуации в российском первенстве. "Спартак" делит второе-третье места, отставая от "Локомотива" на восемь очков.

Максимович прибыл в расположение "Спартака"

Из четырех лидеров чемпионата у "Спартака" наилучший календарь. И первая же игра после перерыва – именно с "Локомотивом". Это может помочь нам в чемпионской гонке. Правда, и остальные девять матчей будут важны.

Я следил за "Спартаком" еще до того, как получил предложение о переходе. И еще в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают ее. Совсем как в "Црвене Звезде" и "Наполи".

В свое время Неманья Видич очень ярко проявил себя в "Спартаке". Я, к сожалению, далеко в будущее заглядывать пока не могу: по окончании срока аренды многое будет решать "Наполи".

Но за ближайшие четыре месяца постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде достичь всех целей, поставленных в этом сезоне, и радовать ее поклонников. Хочу воспользоваться возможностью оправдать доверие тренера, руководства "Спартака" и доказать, что я хороший футболист», — рассказал Максимович в интервью клубной пресс-службе.