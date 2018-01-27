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    Максимович прибыл в расположение «Спартака»

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    Никола Максимович
    На фото:Никола Максимович
    Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович сегодня приземлился в аэропорту Малаги, а позже присоединился к «красно-белым» на сборе в Марбелье, сообщает официальный сайт москвичей.

    Максимович приехал в отель La Quinta, в котором располагается его новая команда. В холле отеля его встретил соотечественник и коллега по амплуа Марко Петкович.

    Накануне футболист «Наполи» успешно прошел в итальянской столице медобследование, после чего поставил свою подпись под соглашением с «красно-белыми». 26-летний футболист сборной Сербии арендован до конца нынешнего сезона.


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