Максимович прибыл в расположение «Спартака»

Новичокзащитниксегодня приземлился в аэропорту Малаги, а позже присоединился к «красно-белым» на сборе в Марбелье, сообщает официальный сайт москвичей.

Максимович приехал в отель La Quinta, в котором располагается его новая команда. В холле отеля его встретил соотечественник и коллега по амплуа Марко Петкович.

Накануне футболист «Наполи» успешно прошел в итальянской столице медобследование, после чего поставил свою подпись под соглашением с «красно-белыми». 26-летний футболист сборной Сербии арендован до конца нынешнего сезона.