Максимович прибыл в расположение «Спартака»

Максимович приехал в отель La Quinta, в котором располагается его новая команда. В холле отеля его встретил соотечественник и коллега по амплуа Марко Петкович.
Накануне футболист «Наполи» успешно прошел в итальянской столице медобследование, после чего поставил свою подпись под соглашением с «красно-белыми». 26-летний футболист сборной Сербии арендован до конца нынешнего сезона.
Сербская бригада Спартака, Петкович и Максимович pic.twitter.com/X2u1PuUkYK— Филипп Папенков (@PippoGranato) 27 января 2018 г.