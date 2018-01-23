СМИ: Дзюба станет игроком «Арсенала»

Нападающий «Зенита»в ближайшие дни перейдет в тульский «Арсенал» на правах аренды, сообщает «Спорт-Экспресс».

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера «Арсенала» Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста является приоритетным вариантов.

27 января «Зенит-2» улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается «Арсенал». Возможно, на февральский сбор «оружейников» в ту же страну и отправится Дзюба.

Второй сценарий продолжения карьеры Артема – «Краснодар», но переход в этот клуб увязан с возможным трансфером лидера «быков» Федора Смолова. Судя по тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность прихода Дзюбы в команду Игоря Шалимова невелика, пишет источник.