ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    СМИ: Дзюба станет игроком «Арсенала»

    Арсенал Тула Зенит РФПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в ближайшие дни перейдет в тульский «Арсенал» на правах аренды, сообщает «Спорт-Экспресс».

    29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера «Арсенала» Миодрага Божовича и именно переезд в Тулу для футболиста является приоритетным вариантов.

    27 января «Зенит-2» улетит в Турцию, откуда 28-го возвращается «Арсенал». Возможно, на февральский сбор «оружейников» в ту же страну и отправится Дзюба.

    Второй сценарий продолжения карьеры Артема – «Краснодар», но переход в этот клуб увязан с возможным трансфером лидера «быков» Федора Смолова. Судя по тому, что лучший бомбардир двух последних чемпионатов России пока никуда не ушел, вероятность прихода Дзюбы в команду Игоря Шалимова невелика, пишет источник.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • 23/01
    • Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»
  • 23/01
    • «Спартак» отказался от покупки Вериссимо
  • 22/01
    • Агент: Оздоева хочет взять «Локомотив»
  • 22/01
    • Петкович: Каррера разбирает не только мои ошибки, но и всей команды
  • 22/01
    • «Ботафого» потребует у «Спартака» 6 миллионов евро за защитника
  • 22/01
    • СМИ: Максимович перейдет в «Спартак» на этой неделе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опять
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 16-22 января
  • Продаст ли «Тоттенхэм» своего лидера, кто покинет «Ливерпуль» вслед за Филиппе Коутиньо, кому нужен вратарь «Атлетика» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Реал» нащупывает путь к выходу из кризиса
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Депортиво»
    •
  • Помешать успеху «МЮ» Моуринью может только Моуринью
  • Получается ли у Моуриньо в «Манчестер Юнайтед»?
    •
  • Катастрофа для сборной. Джикия пропустит ЧМ-2018
  • Реакция СМИ на травму защитника «Спартака»
    •
  • Санчес в «МЮ»: выигрывают все
  • Реакция на ожидающийся переход Алексиса Санчеса в «МЮ»
    •
  • Кризис Роналду. Ближайшие полгода станут определяющими
  • Португальский футболист может уйти из «Реала» в конце сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Агуэро выведет «МанСити» в финал
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 января
  • 5,30
    •
  • Парижане сорвут злость на «Генгаме»
  • «ПСЖ» — «Генгам». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции по футболу 24 января
  • 1,73
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:33
    • «Спартак» близок к приобретению полузащитника «Сампдории»
  • 12:57
    • «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам
  • 12:32
    • Георгий Джикия успешно перенес операцию в Риме
  • Третий матч «красно-зелёных»
  • «Локомотив» — ЦСКА София. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января
    • 1,70Послезавтра в 14:00
  • 11:27
    • Дани Алвес: Судья, у меня широкие плечи и большие яйца
  • 11:05
    • Клопп извинился за конфликт с болельщиком «Суонси»
  • 10:21
    • С «Ростова» намерены взыскать более 300 миллионов рублей
  • 10:10
    • Стало известно, что помогло Кокорину повысить выносливость
  • 09:55
    • Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»
  • 08:58
    • Кейн признан лучшим футболистом сборной Англии в 2017 году
  • 07:07
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с одним из лидеров
  • Календарь имеет вес
  • «Страсбур» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 1/16 Кубка Франции по футболу 25 января
    • 2,31Послезавтра в 23:00
  • 01:57
    • Рахимов: «Спартаку» нужно покупать игрока, сборной — возвращать Березуцкого
  • 01:39
    • «Спартак» отказался от покупки Вериссимо
  • АПЛ. «Челси» выиграл у «Брайтона», «Арсенал» разобрался с «Кристал Пэлас», хет-трик Агуэро
  • Обзор матчей 24-го тура английской Премьер-лиги
    • 01:32
  • Примера. «Реал» растоптал «Депортиво», «Барселона» разгромила «Бетис»
  • Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры
    • 01:32
  • 01:15
    • «Эйбар» поделил очки с «Малагой»
  • 00:57
    • «Ливерпуль» на выезде проиграл худшей команде АПЛ
  • 00:41
    • Гол Косты принес «Ювентусу» победу над «Дженоа»
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    • 00:36
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус