Цакташ самовольно покинул сборы «Рубина»

Генеральный директор «Рубина»прокомментировал ситуацию с полузащитником

Накануне футболист сообщил, что разорвал контракт.

«Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Мийо Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение "Рубина" со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты. В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке. Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях», – сказал Саяхов в интервью «БИЗНЕС Online».