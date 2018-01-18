ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Цакташ самовольно покинул сборы «Рубина»

    Рубин РФПЛ Футбол России Трансферы Между тем Скандалы Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мийо Цакташ
    На фото:Мийо Цакташ
    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал ситуацию с полузащитником Мийо Цакташем.

    Накануне футболист сообщил, что разорвал контракт.

    «Не будем скрывать, ситуация непростая и неприятная для клуба. Мийо Цакташ, вероятнее всего, под влиянием своего агента самовольно покинул расположение "Рубина" со сборов в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу некоторых задержек с выплатой его зарплаты. В установленные претензией сроки выплаты Цакташу были произведены, и размер долга не является существенным для разрыва контракта. Но игрок решения менять не стал, выступив с инициативой расторжения соглашения в одностороннем порядке. Теперь вопрос переходит в юридическую плоскость, мы будем отстаивать интересы клуба в соответствующих инстанциях», – сказал Саяхов в интервью «БИЗНЕС Online».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартак» в эпицентре скандала
  • Как «Спартак» нарвался на международный скандал из-за шутки Георгия Джикия
    •
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • 18/01
    • «Локомотив» заинтересован в возвращении Жемалетдинова
  • 18/01
    • Дзюба и Шатов тренируются с «Зенитом-2»
  • 18/01
    • Муса вернется в ЦСКА, рассказал главный тренер сборной Нигерии
  • 18/01
    • «Динамо» объявило о переходе Маркова
  • 17/01
    • Бердыев рассказал, кого хотел видеть в «Рубине»
  • 17/01
    • Дзюба заявил, что готов на все 100 и здоров как лев
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет
    Подробный разбор
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • «МЮ» имеет основания рассчитывать на успех
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Сток Сити»
    •
  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • На кого нацелился «Арсенал», за кем следит «Спартак», кому нужен хавбек «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте»
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Реал Сосьедадом»
    •
  • «Ливерпуль» указал на слабость «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
    •
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 января
  • 5,40
    •
  • Воспользуется ли «Миннесота» кадровыми проблемами «Хьюстона»?
  • «Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января
  • 1,83
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:25
    • «Барселона» договорилась о продлении контракта с защитником
  • 13:16
    • Дзюба и Шатов тренируются с «Зенитом-2»
  • 13:04
    • Венгер предпочитает держать информацию о переговорах с Обамеянгом в секрете
  • 12:49
    • Игнатьев покинул пост вице-президента «Торпедо»
  • 12:47
    • Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр»
  • 12:34
    • Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА
  • 12:05
    • Онопко: Бистрович — техничный футболист, здорово работает с мячом
  • 11:45
    • Бистрович: Знакомые не отговаривали от переезда в Россию, все мной гордятся
  • 11:28
    • Заболотный: Федун прилично меня распиарил
  • 10:54
    • «Динамо» объявило о переходе Маркова
  • 10:26
    • «Локомотив» заинтересован в возвращении Жемалетдинова
  • 10:18
    • Муса вернется в ЦСКА, рассказал главный тренер сборной Нигерии
  • 08:10
    • Санчес обойдется «Манчестер Юнайтед» в 180 миллионов фунтов
  • 01:54
    • «Челси» по пенальти прошел «Норвич» в Кубке Англии
  • 01:25
    • Бердыев: Волшебства в «Рубине» не получится, ведь игроки не пашут
  • 01:06
    • ПСЖ уничтожил «Дижон», Неймар забил четыре мяча
  • 00:53
    • «Барселона» проиграла «Эспаньолу», Месси не забил пенальти
  • 00:16
    • «Лион» обыграл «Генгам» и поднялся на второе место
  • 23:53
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Алавесом»
  • 23:44
    • «Севилья» вырвала победу у «Атлетико» в Кубке Испании
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус