Хорватский полузащитник расторг контракт с «Рубином»

Полузащитниксообщил, что разорвал соглашение с казанским «Рубином».

«Я могу подтвердить, что расторг соглашение с "Рубином". Ни о каких подробностях говорить сейчас не буду.

В России я сыграл много важных матчей, уверен, что добился прогресса как футболист.

У меня есть много вариантов продолжения карьеры, необходимо принять решение как можно скорее», — цитирует Цакташа dalmatinskiportal.hr.

Бердыев рассказал, кого хотел видеть в «Рубине»

Цакташ перешел в «Рубин» в январе 2016 года из хорватского «Хайдука», за который выступал с 2011 года. Всего в составе казанской команды хорват провел 42 матча во всех турнирах, забил пять голов.