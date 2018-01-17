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    Бердыев рассказал, кого хотел видеть в «Рубине»

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что перед приходом в казанский клуб составил список игроков, с которым гарантировал бы выход в Лигу Европы.

    Напомним, Бердыев вернулся в «Рубин» в июне 2017 года.

    «Нам нужен центральный хавбек созидательного плана. Найти будет сложно, есть варианты, но пока не понятно, отпустят ли их в аренду», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Бердыева.

    «Правда ли, что я хотел видеть Кузяева в "Рубине"? Правда. И был большой шанс, что он перейдет. Хотели привести сюда Полоза, Ерохина и Кузяева. Далер – умный игрок. Кузяев ведь играет практически без потерь, а это очень важно для игрока средней линии. Он совершает большой объем работы и хорошо видит поле. Кузяева уже давно хотели подписать, еще в "Ростов". Тогда мы не договорились с клубом.

    Я ведь список составил и говорил, что с таким составом гарантируем Лигу Европы. Но не знали, что будут делать с другими игроками "Рубина". "Это вы сами решайте, но вот этих купите и будет Лига Европы". В первый год не чемпионство, а зона Лиги Европы. Вроде бы договорились, но потом начались разговоры про финансовый фэйр-плей, возникла пауза, и "Зенит" активизировался, все трое ушли туда из-за этой заминки. Сначала одного игрока нельзя, потом другого... Потом понял, что будет непросто».

    После 20 туров «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.

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