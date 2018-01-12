«Барселона» разгромила «Сельту» в ответном матче Кубка Испании

одержала крупную победу надв ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:0.

Дубль оформил Лионель Месси, отличившийся на 13-й и 15-й минутах, после чего Жорди Альба и Луис Суарес забили по голу на 28-й и 31-й минутах.

Победную точку за три минуты до конца основного времени поставил Иван Ракитич.

«Севилья» и «Эспаньол» вышли в четвертьфинал Копа дель Рей

Первая игра, состоявшаяся 4 января в Виго, завершилась со счетом 1:1.

«Барселона» вышла в четвертьфинал, куда ранее пробились «Атлетико», «Валенсия», «Алавес», «Леганес», «Реал», «Севилья» и «Эспаньол». Жеребьевка этой стадии состоится 12 января.