«Севилья» и «Эспаньол» вышли в четвертьфинал Копа дель Рей

Определились два новых участника 1/4 финала Кубка Испании. Ими стали

«Севилья» обыграла «Кадис» во втором матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:1. Первая встреча также завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы — 2:0.

В параллельной игре «Эспаньол» обыграл «Леванте» — 2:0. В первом матче каталонцы уступили со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч они вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее в 1/4 финала Кубка Испании вышли «Реал», «Валенсия», «Алавес», «Атлетико» и «Леганес». Последний участник этой стадии определится в сегодняшнем ответном матче между «Барселоной» и «Сельтой» (начало — в 23:30 мск, первая игра — 1:1).

Кубок Испании. 1/8 финала Второй матч «Севилья» — «Кадис» — 2:1 (1:0) Голы: Бен Йеддер, 31 (1:0). Корреа, 54 (2:0). Альваро Гарсия, 86 (2:1).«Севилья»: Рико, Меркадо, Коршья, Кароль, Лангле, Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи (Писарро, 83), Сарабия, Гайс, Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 78).Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.