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    «Севилья» и «Эспаньол» вышли в четвертьфинал Копа дель Рей

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    «Севилья» — «Кадис»
    На фото:«Севилья» — «Кадис»
    Определились два новых участника 1/4 финала Кубка Испании. Ими стали «Севилья» и «Эспаньол».

    «Севилья» обыграла «Кадис» во втором матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:1. Первая встреча также завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы — 2:0.

    В параллельной игре «Эспаньол» обыграл «Леванте» — 2:0. В первом матче каталонцы уступили со счетом 1:2, однако по сумме двух встреч они вышли в четвертьфинал турнира.

    Ранее в 1/4 финала Кубка Испании вышли «Реал», «Валенсия», «Алавес», «Атлетико» и «Леганес». Последний участник этой стадии определится в сегодняшнем ответном матче между «Барселоной» и «Сельтой» (начало — в 23:30 мск, первая игра — 1:1).

    Кубок Испании. 1/8 финала Второй матч
    «Севилья» — «Кадис» — 2:1 (1:0)
    Голы: Бен Йеддер, 31 (1:0). Корреа, 54 (2:0). Альваро Гарсия, 86 (2:1).«Севилья»: Рико, Меркадо, Коршья, Кароль, Лангле, Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи (Писарро, 83), Сарабия, Гайс, Корреа, Бен Йеддер (Муриэль, 78).Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
    Кубок Испании. 1/8 финала Второй матч
    «Леванте» — «Эспаньол» — 0:2 (0:2)
    «Леванте»: Рауль, Тоньо, Кабако, Чема, Мур, Кампанья, Лукич (Моралес, 63), Барди, Самуэль Гарсия (Иви Лопес, 46), Хасон, Нано (Боатенг, 46).«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Давид Лопес, Налду, Наварро, Эрмосо, Хурадо (Дардер, 83), Гранеро, Фуэго, Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 79), Морено.Предупреждения: Эрмосо, 21. Лукич, 42. Боатенг, 61.Судья: Хиль Мансано.
    Сегунда важнее Кубка?«Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки на Кубок Испании 11 января
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