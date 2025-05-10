2-й таймЛацио — ЮвентусОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Следующий соперник Армана Царукяна станет известен после UFC 315

    Бои ММА UFC Сборная России Арман Царукян Ислам Махачев Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Илия Топурия
    Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян сообщил, что его очередной поединок будет анонсирован после 315-го номерного турнира в Монреале.

    Арман Царукян (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арман Царукян (справа)

    Россиянин может получить претендентский бой с кем-либо из числа представителей первой пятерки рейтинга. Сам Царукян назвал трех желаемых соперников, в число которых вошли Чарльз Оливейра, Илия Топурия и Джастин Гейджи.

    Напомним, что Арман в январе должен был драться против Ислама Махачева в реванше за титул чемпиона. Однако у него возникли проблемы со спиной в процессе весогонки и бой был отменен.

    В последний раз Царукян выступал в апреле прошлого года на турнире UFC 300. Тогда он победил раздельным решением судей Чарльза Оливейру.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смело ставим на голевое шоу!
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Обыграет ли «Атлетико» «Реал Сосьедад»?
  • «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры