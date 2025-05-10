Следующий соперник Армана Царукяна станет известен после UFC 315

Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFCсообщил, что его очередной поединок будет анонсирован после 315-го номерного турнира в Монреале.

Россиянин может получить претендентский бой с кем-либо из числа представителей первой пятерки рейтинга. Сам Царукян назвал трех желаемых соперников, в число которых вошли Чарльз Оливейра, Илия Топурия и Джастин Гейджи.

Напомним, что Арман в январе должен был драться против Ислама Махачева в реванше за титул чемпиона. Однако у него возникли проблемы со спиной в процессе весогонки и бой был отменен.

В последний раз Царукян выступал в апреле прошлого года на турнире UFC 300. Тогда он победил раздельным решением судей Чарльза Оливейру.