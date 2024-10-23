Илия Топурия: Я стану чемпионом UFC в трех дивизионах

Действующий чемпион UFC в полулегком дивизионе утверждает , что возьмет в UFC еще 2 пояса в легком и полусреднем весе.

«Вероятно, я стану чемпионом мира в трех весовых категориях, это моя цель. Вы не увидите меня в полусреднем весе таким худым. Вы увидите меня другим. Это моя цель. Поднимусь в легкий вес, получу этот пояс, а затем поднимусь в полусредний вес»

В своем предыдущем поединке в рамках полулегкого веса Топурия нокаутировал во втором раунде Александра Волкановски и стал новым чемпионом.

На турнире UFC 308 в эту субботу грузинский боец будет проводить первую защиту титула против второго номера рейтинга и экс-обладателя пояса Макса Холлоуэя.