Хабиб Нурмагомедов: В нашей команде много чемпионов, Умар следующий

заявил , что фанаты не будут скучать по его поединкам, потому как в их команде есть много бойцов, способных стать чемпионами UFC.

«Если вам, ребята, нужны чемпионы, то я помогу своим братьям стать чемпионами. У нас есть Ислам в качестве чемпиона, у нас есть Умар Нурмагомедов в качестве следующего претендента, у нас есть Усман Нурмагомедов в качестве чемпиона. У нас много чемпионов. Вы, ребята, никогда не будете скучать по мне, потому что в нашей команде и в нашем зале мы создаем чемпионов. У вас, ребята, всегда будут чемпионы, не волнуйтесь»

Хабиб Нурмагомедов бывший чемпион UFC в легком весе. В своей карьере он не потерпел ни единого поражения, выиграв все 29 поединков в смешанных единоборствах.