Кроуфорд: В бою с Мадримовым вы увидите, почему я лучший боксер в мире

Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях сделал громкое заявление в преддверии боя с

«Я думаю, он очень силен. Я думаю, он неуловим, он может боксировать, он может драться, он может двигаться, он может держать удар, и это делает наш бой невероятным. Я знаю, что Мадримов будет усердно тренироваться. Я считаю Исраила лучшим бойцом в первом среднем дивизионе прямо сейчас. Так почему бы не пойти на лучшего парня в дивизионе? Я знаю, как драться с парнями такого типа, которым нужно многое доказать. Приходите на бой, и вы увидите, почему я лучший боксер в мире»

Титульный бой Мадримова и Кроуфорда в первом среднем весе состоится 4 августа. Оба боксера ранее еще ни разу не проигрывали в своей карьере.