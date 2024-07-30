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    Кроуфорд: В бою с Мадримовым вы увидите, почему я лучший боксер в мире

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд
    Первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд сделал громкое заявление в преддверии боя с Исраилом Мадримовым.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Я думаю, он очень силен. Я думаю, он неуловим, он может боксировать, он может драться, он может двигаться, он может держать удар, и это делает наш бой невероятным. Я знаю, что Мадримов будет усердно тренироваться. Я считаю Исраила лучшим бойцом в первом среднем дивизионе прямо сейчас. Так почему бы не пойти на лучшего парня в дивизионе? Я знаю, как драться с парнями такого типа, которым нужно многое доказать. Приходите на бой, и вы увидите, почему я лучший боксер в мире»

    Титульный бой Мадримова и Кроуфорда в первом среднем весе состоится 4 августа. Оба боксера ранее еще ни разу не проигрывали в своей карьере.

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