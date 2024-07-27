Кап заявил, что победит Пантожу в реванше и отберет у него титул

Восьмой номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC считает , что сумеет выиграть у действующего чемпиона их категориив ответном бою.

«Первый бой не был дракой. На самом деле, мы были более осторожны друг с другом, чем должны были. Это была не драка. Я выиграл третий раунд в том поединке. Второй отрезок был, как минимум, конкурентным. Нам нужен реванш. Это будет весело. Я верю, что в следующий раз, если я снова встречусь с ним в клетке, это будет похоже на его бой с Дейвисоном Фигередо. Это будет настоящая рубка, где я выиграю»

Манель проиграл первый бой Пантоже единогласным решением в 2021 году. На грядущем турнире в Манчестере UFC 304 Кап подерется с Мухаммадом Мокаевым.