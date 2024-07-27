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    Кап заявил, что победит Пантожу в реванше и отберет у него титул

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Мухаммад Мокаев
    Восьмой номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC Манель Кап считает, что сумеет выиграть у действующего чемпиона их категории Александре Пантожи в ответном бою.

    Александре Пантожа
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    Александре Пантожа

    «Первый бой не был дракой. На самом деле, мы были более осторожны друг с другом, чем должны были. Это была не драка. Я выиграл третий раунд в том поединке. Второй отрезок был, как минимум, конкурентным. Нам нужен реванш. Это будет весело. Я верю, что в следующий раз, если я снова встречусь с ним в клетке, это будет похоже на его бой с Дейвисоном Фигередо. Это будет настоящая рубка, где я выиграю»

    Манель проиграл первый бой Пантоже единогласным решением в 2021 году. На грядущем турнире в Манчестере UFC 304 Кап подерется с Мухаммадом Мокаевым.

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