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    Наоя Иноуэ сразится с Ти Джеем Дохени 3 сентября в Токио

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях по боксу Наоя Иноуэ узнал имя следующего соперника и дату очередного поединка.

    Наоя Иноуэ
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    Наоя Иноуэ

    Японец сразится с Ти Джеем Дохени 3 сентября в Токио. К данному поединку чемпион подходит после досрочной победы над Луисом Нери в шестом раунде. Этот поединок состоялся 6 мая 2024 года.

    Ранее Наоя удосрочил Марлона Тапалеса и стал абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе. Пока что в своей карьере Иноуэ еще не потерпел ни единого поражения.

    Ранее он выиграл все 27 поединков на профессиональном ринге. 24 предыдущих соперников Иноуэ отправил в нокаут. Выступает японец по боксу с октября 2012 года.

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