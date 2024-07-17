Наоя Иноуэ сразится с Ти Джеем Дохени 3 сентября в Токио

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях по боксуузнал имя следующего соперника и дату очередного поединка.

Японец сразится с Ти Джеем Дохени 3 сентября в Токио. К данному поединку чемпион подходит после досрочной победы над Луисом Нери в шестом раунде. Этот поединок состоялся 6 мая 2024 года.

Ранее Наоя удосрочил Марлона Тапалеса и стал абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе. Пока что в своей карьере Иноуэ еще не потерпел ни единого поражения.

Ранее он выиграл все 27 поединков на профессиональном ринге. 24 предыдущих соперников Иноуэ отправил в нокаут. Выступает японец по боксу с октября 2012 года.