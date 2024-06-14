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    Гвоздик объяснил, почему никто не хочет драться с Бенавидесом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес
    Александр Гвоздик, экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, рассказал, почему многие бойцы отказались от поединка с его грядущим соперником Дэвидом Бенавидесом.

    Александр Гвоздик
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    Александр Гвоздик

    «Во-первых, он очень крупный парень для второго среднего веса. Впрочем, он также сказал, что и в 175-ти фунтах чувствует себя более, чем комфортно. Я оцениваю Дэвида очень высоко, потому что он один из лучших в боксе. Он монстр, и становится одним из самых избегаемых бойцов не без причины. Если бы он был проще простого, все хотели бы подраться с ним. Но по какой-то причине никто этого не хочет, так что Бенавидес, очевидно, один из лучших боксеров в мире прямо сейчас»

    Бой Бенавидеса и Гвоздика пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе. На кону будет стоять временный пояс в полутяжелом весе по версии WBC. Отметим, что Дэвид ранее никому не уступал на ринге. У Гвоздика уже есть одно поражение от Бетербиева.

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