Гвоздик объяснил, почему никто не хочет драться с Бенавидесом

, экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC, рассказал , почему многие бойцы отказались от поединка с его грядущим соперником

«Во-первых, он очень крупный парень для второго среднего веса. Впрочем, он также сказал, что и в 175-ти фунтах чувствует себя более, чем комфортно. Я оцениваю Дэвида очень высоко, потому что он один из лучших в боксе. Он монстр, и становится одним из самых избегаемых бойцов не без причины. Если бы он был проще простого, все хотели бы подраться с ним. Но по какой-то причине никто этого не хочет, так что Бенавидес, очевидно, один из лучших боксеров в мире прямо сейчас»

Бой Бенавидеса и Гвоздика пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе. На кону будет стоять временный пояс в полутяжелом весе по версии WBC. Отметим, что Дэвид ранее никому не уступал на ринге. У Гвоздика уже есть одно поражение от Бетербиева.