прогноз на матч третьего круга турнира в Торонто, ставка за 2.89

Украинка Элина Свитолина сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.89.

Свитолина

Элина пропускала первый круг, а во втором у нее был тяжелейший трехчасовой матч против Джессики Боусас Манейро.

Украинская теннисистка одержала волевую победу над испанкой — 6:7, 7:6, 6:4.

После Ролан Гаррос у Свитолиной начался спад, и в матче против Боусас Манейро было заметно, что она по-прежнему не в оптимальной форме.

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Свитолина выиграла лишь пять матчей за последние несколько месяцев. На этом отрезке ее лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Берлине.

При этом общий баланс 31-летней украинки выглядит весьма солидно — 38 побед и 11 поражений.

В первой половине сезона Элина выиграла турнир в Окленде, дошла до полуфинала на Australian Open, до финала на «тысячнике» в Дубае и до полуфинала в Индиан-Уэллс.

Потапова

Анастасия тоже попала в число сеяны, благодаря чему пропускала первый круг.

Во втором раунде представительница Австрии одержала разгромную победу над румынкой Еленой Габриэлой Русе — 6:4, 6:2.

На прошлой неделе Потапова не смогла пройти второй круг на «пятисотнике» в Вашингтоне, проиграв Диане Шнайдер.

В столице США она серию из трех поражений. Анастасия не прошла второй круг в Хертогенбосе и не выиграла ни одного матча в Берлине и на Уимблдоне.

У Потаповой был спад после мощнейшей серии матчей на грунте. Весной она провела на этом покрытии 22 матча на грунтовых кортах (17 побед и пять поражений).

На харде у нее пока отрицательный баланс — семь побед и восемь поражений на открытых кортах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.41, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: понятно, что Свитолина будет максимально мотивирована, но иногда этого недостаточно. Считаем, что Потапова способна воспользоваться спадом в игре украинки.

2.89 Победа Потаповой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.89 на матч Свитолина — Потапова позволит вывести на карту выигрыш 1890₽, общая выплата — 2890₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.89.