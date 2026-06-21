прогноз на матч первого круга турнира в Бад-Хомбурге, ставка за

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против датчанки Клары Таусон в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Таусон

Клара провела пока лишь 21 матч в текущем сезоне.

При этом у теннисистки из Дании пока отрицательный баланс — восемь побед и 13 поражений.

Но здесь важно уточнить, что спад в игре Таусон связан с травмой. Известно, что ее уже несколько месяцев беспокоит повреждение спины.

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Серия поражений Таусон составляет уже семь матчей.

В начале марта она уступила австралийке Талие Гибсон, после чего не выиграла ни одного матча в Майами, Риме, Страсбурге, на Ролан Гаррос, в Хертогенбосе и Берлине.

В двух предыдущих матчах соперницами Таусон была 17-летняя словачка Мия Поганкова и француженка Диан Парри.

Шнайдер

Диана сыграла пока лишь один матч на траве.

На «пятисотнике» в Берлине российская теннисистка проиграла чешке Николе Бартунковой.

Это был первый матч Шнайдер после сенсационного выхода в полуфинал Ролан Гаррос.

На французском «Шлеме» одним из главных событий стала победа Шнайдер над Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0) в 1/4 финала.

Диана провела 31 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 18 побед и 13 поражений.

В прошлом году Шнайдер не прошла первый круг в Бад-Хомбурге, тогда как в 2024-м она стала чемпионкой местного турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 2.94, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: несмотря на то, что соперница Дианы не побеждала уже несколько месяцев, все равно нет уверенности, что россиянка подтвердит статус фаворитки. Шнайдер ждет непростой матч против очень мотивированной теннисистки.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Таусон — Шнайдер принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.