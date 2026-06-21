Россиянка Диана Шнайдер сыграет против датчанки Клары Таусон в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Таусон
Клара провела пока лишь 21 матч в текущем сезоне.
При этом у теннисистки из Дании пока отрицательный баланс — восемь побед и 13 поражений.
Но здесь важно уточнить, что спад в игре Таусон связан с травмой. Известно, что ее уже несколько месяцев беспокоит повреждение спины.
Серия поражений Таусон составляет уже семь матчей.
В начале марта она уступила австралийке Талие Гибсон, после чего не выиграла ни одного матча в Майами, Риме, Страсбурге, на Ролан Гаррос, в Хертогенбосе и Берлине.
В двух предыдущих матчах соперницами Таусон была 17-летняя словачка Мия Поганкова и француженка Диан Парри.
Шнайдер
Диана сыграла пока лишь один матч на траве.
На «пятисотнике» в Берлине российская теннисистка проиграла чешке Николе Бартунковой.
Это был первый матч Шнайдер после сенсационного выхода в полуфинал Ролан Гаррос.
На французском «Шлеме» одним из главных событий стала победа Шнайдер над Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0) в 1/4 финала.
Диана провела 31 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 18 побед и 13 поражений.
В прошлом году Шнайдер не прошла первый круг в Бад-Хомбурге, тогда как в 2024-м она стала чемпионкой местного турнира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 2.94, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: несмотря на то, что соперница Дианы не побеждала уже несколько месяцев, все равно нет уверенности, что россиянка подтвердит статус фаворитки. Шнайдер ждет непростой матч против очень мотивированной теннисистки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.