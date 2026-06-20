Фриц обыграет Тиафо и возьмет титул в Галле?

прогноз на финал турнира в Галле, ставка за 2.29

Американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо встретятся в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

Фриц

Тейлор вышел в финал на втором турнире подряд.

На прошлой неделе он проиграл Бену Шелтону в решающем матче на турнире в Штутгарте.

В первом круге американский теннисист одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом (7:6, 5:7, 6:4), а во втором обыграл венгра Фабиана Марожана (6:2, 6:4).

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В четвертьфинале Фриц выиграл у Шелтона в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

В полуфинале у него был тяжелый матч против действующего чемпиона Ролан Гаррос Саши Зверева — 6:7, 6:4, 7:5.

Фриц выиграл седьмой подряд матч против Зверева.

С учетом прошлого сезона Фриц выиграл 20 из последних 23 матчей на траве. В 2025-м он стал победителем турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

Тиафо

Фрэнсис дошел до финала 12-й раз в карьере и второй в этом году.

Американский теннисист выиграл только три из предыдущих 11-ти финалов.

В первом раунде текущего турнира Тиафо одержал победу над финалистом Ролан Гаррос итальянцем Флавио Коболли (6:2, 7:6), а во втором выиграл у японца Сё Симабукуро (6:4, 7:5).

В четвертьфинале у Тиафо был тяжелейший матч против канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 6:3, 7:6.

В полуфинале он, вопреки ожиданиям, разгромил немца Даниэля Альтмайера — 6:1, 6:3.

Тиафо выиграл 28 из 41 матчей в этом году.

В конце февраля Фрэнсис проиграл Коболли в финале «пятисотника» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: Фриц выиграл семь из восьми предыдущих матчей против Тиафо.

Вероятно, Тейлор снова обыграет соотечественника. Фрэнсис точно способен создать интригу, но итоговый счет будет не в его пользу.

2.29 Победа Фрица + тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Фриц — Тиафо принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 22,5 за 2.29.