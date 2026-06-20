Американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо встретятся в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
Фриц
Тейлор вышел в финал на втором турнире подряд.
На прошлой неделе он проиграл Бену Шелтону в решающем матче на турнире в Штутгарте.
В первом круге американский теннисист одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом (7:6, 5:7, 6:4), а во втором обыграл венгра Фабиана Марожана (6:2, 6:4).
В четвертьфинале Фриц выиграл у Шелтона в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.
В полуфинале у него был тяжелый матч против действующего чемпиона Ролан Гаррос Саши Зверева — 6:7, 6:4, 7:5.
Фриц выиграл седьмой подряд матч против Зверева.
С учетом прошлого сезона Фриц выиграл 20 из последних 23 матчей на траве. В 2025-м он стал победителем турниров в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.
Тиафо
Фрэнсис дошел до финала 12-й раз в карьере и второй в этом году.
Американский теннисист выиграл только три из предыдущих 11-ти финалов.
В первом раунде текущего турнира Тиафо одержал победу над финалистом Ролан Гаррос итальянцем Флавио Коболли (6:2, 7:6), а во втором выиграл у японца Сё Симабукуро (6:4, 7:5).
В четвертьфинале у Тиафо был тяжелейший матч против канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 6:3, 7:6.
В полуфинале он, вопреки ожиданиям, разгромил немца Даниэля Альтмайера — 6:1, 6:3.
Тиафо выиграл 28 из 41 матчей в этом году.
В конце февраля Фрэнсис проиграл Коболли в финале «пятисотника» в Акапулько.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.78.
Прогноз: Фриц выиграл семь из восьми предыдущих матчей против Тиафо.
Вероятно, Тейлор снова обыграет соотечественника. Фрэнсис точно способен создать интригу, но итоговый счет будет не в его пользу.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 22,5 за 2.29.