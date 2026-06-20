прогноз на матч первого круга турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 2.20

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Катерины Синяковой в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Самсонова

Людмила ранее на этой неделе не прошла ни одного раунда на турнире в Берлине.

Российская теннисистка проиграла бельгийке Элизе Мертенс — 6:1, 3:6, 0:6.

Серия поражений Самсоновой составляет уже пять матчей.

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Это уже второй случай в сезоне, когда она проиграла не менее пяти матчей подряд.

Самсонова провела в этом году 22 матча. На этом отрезке у нее всего лишь семь побед и 15 поражений.

Синякова

Катерина тоже приехала в Бад-Хомбург из Берлина.

В столице Германии чешская теннисистка прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке. Во втором раунде она уступила Джессике Пегуле.

Синякова провела 26 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 14 побед и 12 поражений.

Лучшим результатом Синяковой в этом году пока остается выход в 1/8 финала «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Синякова выигрывала «пятисотник» в Бад-Хомбурге в 2023 году. После этого она еще ни разу не проигрывала здесь в стартовом матче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.64, победу Синяковой букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: ранее Людмила выиграла только один из трех матчей против Катерины.

При этом в обоих случаях она проигрывала чешке в Бад-Хомубрге: в 2023-м в четвертьфинале, а в 2024-м — во втором круге.

По всей видимости, Синякова продлит серию поражений Самсоновой, которая никак не может вернуть себе уверенность.

2.20 Победа Синяковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Самсонова — Синякова принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Синяковой в двух сетах за 2.20.