прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лондоне, ставка за 1.92

Американец Брэндон Накашима сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Накашима

Накашима на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.

Брэндон в стартовом матче одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 6:3.

Во втором круге американский теннисист разгромил перуанца Игнасио Бусе — 6:2, 6:2.

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В четвертьфинале Накашима выиграл у австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3.

Американец прервал серию из 14 поражений от соперников из топ-10.

Накашима третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В январе он уступил Даниилу Медведеву в финале турнира в Брисбене, а в конце февраля добрался до полуфинала в Акапулько.

Брэндон выиграл 18 из 30-ти матчей в текущем сезоне.

Серундоло

У Франсиско в первом круге был непростой матч против представителя США Александра Ковачевича — 6:4, 6:7, 6:2.

Во втором раунде аргентинец одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:0, 6:4.

В четвертьфинале Серундоло остановил британца Артура Фери — 7:6, 3:6, 6:4.

Серундоло в этом году пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.

Среди лучших результатов аргентинского теннисиста в текущем сезоне — победа на турнире в Буэнос-Айресе, 1/8 финала на Australian Open и четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

В 2024-м и 2025-м Серундоло не выиграл ни одного матча на траве, а в 2023-м стал чемпионом турнира в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.80, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.01.

Прогноз: сложный матч, но логично предположить, что здесь будет серьезная борьба за место в финале. Соответственно, оптимальный вариант — ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Накашима — Серундоло позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.