Американец Брэндон Накашима сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Накашима
Накашима на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.
Брэндон в стартовом матче одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 6:3.
Во втором круге американский теннисист разгромил перуанца Игнасио Бусе — 6:2, 6:2.
В четвертьфинале Накашима выиграл у австралийца Алекса Де Минора — 7:5, 6:3.
Американец прервал серию из 14 поражений от соперников из топ-10.
Накашима третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В январе он уступил Даниилу Медведеву в финале турнира в Брисбене, а в конце февраля добрался до полуфинала в Акапулько.
Брэндон выиграл 18 из 30-ти матчей в текущем сезоне.
Серундоло
У Франсиско в первом круге был непростой матч против представителя США Александра Ковачевича — 6:4, 6:7, 6:2.
Во втором раунде аргентинец одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:0, 6:4.
В четвертьфинале Серундоло остановил британца Артура Фери — 7:6, 3:6, 6:4.
Серундоло в этом году пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд.
Среди лучших результатов аргентинского теннисиста в текущем сезоне — победа на турнире в Буэнос-Айресе, 1/8 финала на Australian Open и четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.
В 2024-м и 2025-м Серундоло не выиграл ни одного матча на траве, а в 2023-м стал чемпионом турнира в Истборне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 1.80, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.01.
Прогноз: сложный матч, но логично предположить, что здесь будет серьезная борьба за место в финале. Соответственно, оптимальный вариант — ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.