Соболенко не отдаст ни гейма в первом сете матча с Бартунковой?

прогноз на матч турнира в Берлине, ставка за 2.55

Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Николы Бартунковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

Соболенко

Арина пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над Екатериной Александровой.

Белорусская теннисистка уверенно обыграла россиянку, но до разгрома все-таки не дошло — 6:4, 6:4.

Это был первый матч Соболенко после сенсационного провала на Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» он проиграла в 1/2 финала россиянке Диане Шнайдер.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Арина вела 6:3, 4:1, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. При этом решающую партию Шнайдер забрала со счетом 6:0.

Соболенко выиграла 32 из 36-ти матчей в текущем сезоне. Помимо Шнайдер, ранее в этом году ее смогли обыграть только Елена Рыбакина, Хейли Баптист и Сорана Кырстя.

Бартункова

Никола четвертый раз в сезоне прошла не менее двух раундов на уровне основного тура.

В первом круге чешская теннисистка одержала победу над Дианой Шнайдер — 6:2, 6:7, 6:3.

Во втором раунде Бартункова разгромила опытную бельгийку Элизу Мертенс — 6:1, 6:4.

Бартункова провела уже восемь матчей на траве в этом месяце.

На турнире в Хертогенбосе 20-летняя чешка не прошла первый раунд, проиграв бельгийке Ханне Вандевинкель.

Зато перед этим она дошла до финала на турнире WTA 125 в Бирмингеме. В решающем матче Никола проиграла филиппинке Александре Эале.

Бартункова выиграла 23 из 36 матчей в текущем сезоне.

В этом году среди ее лучших результатов на уровне WTA — выход в третий круг Australian Open и в 1/8 финала «тысячника» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Соболенко не будет проблем в предстоящем матче. На победу Бартунковой можно поставить за 6.30.

Прогноз: Арина, как правило, очень мощно начинает матчи, и предстоящий вряд ли станет исключением.

Белорусская теннисистка выиграла первый сет в 12 из 13 последних матчей. Вероятно, у Бартунковой тоже будут проблемы в дебюте встречи.

2.55 Победа Соболенко в первом сете с форой по геймам (-3,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Соболенко — Бартункова принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко в первом сете с форой по геймам (-3,5) за 2.55.