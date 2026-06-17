прогноз на матч второго круга турнира в Берлине, ставка за 1.96

Американка Мэдисон Киз сыграет против чешки Каролины Муховой во втором круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Киз

Мэдисон начала турнир с победы над китаянкой Синьюй Ван — 7:6, 6:1.

Это был первый матч американской теннисистки после Ролан Гаррос, на котором она дошла до 1/8 финала.

В Париже Киз выиграла у Ханне Вандевинкель, Антонии Ружич и Виктории Мбоко, после чего уступила Диане Шнайдер (3:6, 6:3, 0:6).

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Перед французским «Шлемом» 31-летняя американка дошла до финала на грунтовом турнире WTA 125 в Париже.

Киз выиграла 20 из 29-ти матчей в текущем сезоне.

На уровне WTA 500 лучшим результатом Киз в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового турнира в Чарлстоне.

Мухова

Каролина в первом раунде одержала уверенную победу над Шуай Чжан.

Чешская теннисистка отдала лишь четыре гейма 37-летней китаянке — 6:1, 6:3.

Мухова провела 32 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 25 побед и семь поражений.

В феврале Мухова выиграла «тысячник» в Дохе, в марте дошла до полуфинала в Майами, а в апреле — до финала на «пятисотнике» в Штутгарте.

В четырех предыдущих сезонах Мухова выиграла в общей сложности лишь три матча на траве. Но также стоит обратить внимание, что в 2019-м и 2021-м она дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.98, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: в прошлом году Киз выиграла у Каролины на харде в Монреале со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Вероятно, предстоящая встреча американки и чешки будет не менее напряженной. Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

1.96 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Киз — Мухова позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.