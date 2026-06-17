Свитолина снова обыграет Лис с разгромным счетом?

прогноз на матч второго круга турнира в Берлине, ставка за 1.92

Украинка Элина Свитолина сыграет против немки Евы Лис во втором круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Свитолина

Элина в первом раунде встречалась с Анной Калинской.

Как и ожидалось, российская теннисистка не смогла навязать борьбу и хотя бы создать видимость интриги.

Свитолина взяла первый сет со счетом 6:1 и вела 4:1 во втором, когда Калинская решила сняться с матча.

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Это был первый матч Свитолиной после Ролан Гаррос, на котором она дошла до четвертьфинала.

Элина провела уже 42 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 34 победы и восемь поражений.

В середине мая Свитолина выиграла «тысячник» в Риме. На этом турнире она обыграла сразу трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.

В прошлом году Свитолина сыграла лишь пять матчей на траве. Сначала она прошла один раунд на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, а потом выиграла два матча на Уимблдоне.

Лис

Ева в первом круге одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 7:6, 6:3.

Немецкая теннисистка провела пока только 14 матчей в текущем сезоне.

На этом отрезке у Лис лишь пять побед и девять поражений.

В этом году Лис пока ни разу не выигрывала два матча подряд.

На Ролан Гаррос 24-летняя немка в первом круге разгромила хорватку Петру Марчинко, а во втором уступила Соране Кырсте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лис букмекеры предлагают за 4.15.

Прогноз: в начале апреля Элина разгромила Еву на грунте в Штутгарте — 6:1, 6:0.

Вероятно, в предстоящем матче тоже будет большая разница в счете. На данном этапе Лис не в состоянии конкурировать с соперницей из топ-10.

1.92 Победа Свитолиной с форой по геймам (-5,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Свитолина — Лис позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-5,0) за 1.92.