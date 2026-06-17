Украинка Элина Свитолина сыграет против немки Евы Лис во втором круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Свитолина
Элина в первом раунде встречалась с Анной Калинской.
Как и ожидалось, российская теннисистка не смогла навязать борьбу и хотя бы создать видимость интриги.
Свитолина взяла первый сет со счетом 6:1 и вела 4:1 во втором, когда Калинская решила сняться с матча.
Это был первый матч Свитолиной после Ролан Гаррос, на котором она дошла до четвертьфинала.
Элина провела уже 42 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 34 победы и восемь поражений.
В середине мая Свитолина выиграла «тысячник» в Риме. На этом турнире она обыграла сразу трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.
В прошлом году Свитолина сыграла лишь пять матчей на траве. Сначала она прошла один раунд на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, а потом выиграла два матча на Уимблдоне.
Лис
Ева в первом круге одержала победу над полькой Магдаленой Френх — 7:6, 6:3.
Немецкая теннисистка провела пока только 14 матчей в текущем сезоне.
На этом отрезке у Лис лишь пять побед и девять поражений.
В этом году Лис пока ни разу не выигрывала два матча подряд.
На Ролан Гаррос 24-летняя немка в первом круге разгромила хорватку Петру Марчинко, а во втором уступила Соране Кырсте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.23, победу Лис букмекеры предлагают за 4.15.
Прогноз: в начале апреля Элина разгромила Еву на грунте в Штутгарте — 6:1, 6:0.
Вероятно, в предстоящем матче тоже будет большая разница в счете. На данном этапе Лис не в состоянии конкурировать с соперницей из топ-10.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-5,0) за 1.92.